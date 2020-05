Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte den Anstieg auch am Mittwoch fortsetzen und sich am Widerstand bei 36,37 USD halten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Aktuell erfolge der Versuch eines Ausbruchs nach oben.



Setze sich die Ausbruchsbewegung durch, könnte sich Brent auch an den kommenden Handelstagen weiter nach oben absetzen, um die Hürde bei 39,60 USD zu erreichen. Am Abwärtstrend bei 41,00 USD müsste anschließend aber ein Rücksetzer einkalkuliert werden. Abgaben unter 34,18 USD seien zu vermeiden, da dies für eine Bullenfalle sprechen würde. (21.05.2020/ac/a/m)





