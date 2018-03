Paris (www.aktiencheck.de) - Am Freitag kam bei Brent wieder verstärkter Kaufdruck auf, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickMit dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend biete sich die Chance, die Rally auszudehnen. Weitere Kursgewinne bis in den Bereich der 67,05 USD und später auch in Richtung 67,82 USD würden möglich. Sollte der Ölpreis jedoch unter die 65,00 USD zurückfallen, würde sich eine Bullenfalle andeuten. In diesem Fall seien Abgaben bis in den Bereich der 64,04 USD schnell möglich. (19.03.2018/ac/a/m)