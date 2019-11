Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Montag zunächst noch oberhalb der 63,27 USD halten, der Ausbruch stellte sich jedoch als bullisches Fehlsignal dar und wurde zum Verkauf genutzt, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Aufwärtstrend der Vorwochen werde wieder erreicht, welcher nach oben schieben könnte. Gelinge davon ausgehend ein Anstieg, biete sich oberhalb der 63,50 USD ein neues Kaufsignal. Kursgewinne in Richtung 66,00 USD wären dann möglich. Alternativ drohe bereits unterhalb der 62,00 USD ein Trendbruch, was Abgaben bis 60,66 USD nach sich ziehen könnte. (19.11.2019/ac/a/m)



