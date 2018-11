Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Rücklauf in Richtung der alten Unterstützung bei 71,18 USD gekommen.



Die Abwärtsbewegung könnte sich nach dem klaren Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends auch noch weiter ausdehnen. Spielraum wäre hierbei bis in den Bereich der 70,28 USD gegeben, darunter öffne sich der Weg in Richtung der 68,90 USD. Sollte es Brent gelingen, sich über die 72,50 USD zu bewegen und dabei aus dem steilen Abwärtstrend der Vortage auszubrechen, wäre eine Gegenbewegung bis 73,90 USD möglich. (07.11.2018/ac/a/m)





