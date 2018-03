Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Montag stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich in diesem Zuge bis an die Hürde bei 65,87 USD bewegen können.



Bereits ausgehend von der Hürde bei 65,87 USD seien weitere Abgaben möglich. Sollte Brent auch aus dem Aufwärtstrend der Vortage rutschen, unter 64,70 USD, könnten auch die Tiefs bei 63,17 USD bald wieder erreichbar werden. Ein Anstieg über 65,87 USD hinaus öffne hingegen den Weg bis 67,00 USD, bevor in diesem Bereich der Abwärtstrend der Vorwochen wieder nachhaltig belasten dürfte. (06.03.2018/ac/a/m)







