Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Für den Ölpreis ging es zum Start in die neue Woche deutlich aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten in diesem Zuge den steileren Abwärtstrend der Vorwochen verlassen können.



Ausblick: Der Kursverlauf besitze die Chance, die Erholung noch bis zum mittelfristigen Abwärtstrend auszudehnen, welcher derzeit im Bereich der 57,00 USD verlaufe. Würden es die Notierungen schaffen, sich über 54,00 USD abzusetzen, könnten Kursgewinne in Richtung 56,55 USD folgen. Unterhalb der 51,00 USD trübe sich das Chartbild hingegen wieder ein, was Abgaben bis 49,00 USD einleiten dürfte. (03.03.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.