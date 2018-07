Paris (www.aktiencheck.de) - Rohöl der Sorte Brent hat während der vergangenen Tage Federn lassen müssen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dies zeige wieder einmal, wie sehr der Preis für das "schwarze Gold" von der oftmals kurzfristigen Meinung von Tradern abhängig sei. Im Juli habe das Förderkartell OPEC vermeldet, die tägliche Fördermenge um eine Million Barrel auszuweiten. Tatsächlich dürfte die Angebotsausweitung aber deutlich geringer ausfallen. Einige Länder hätten nach den Förderkürzungen der vergangenen Jahre Probleme, die Kapazitäten auszuweiten. Zwar bestehe bei vielen OPEC-Staaten und auch bei kooperierenden Nicht-OPEC-Ländern, wie beispielsweise Russland, der Wille zu höheren Förderquoten, doch lasse sich das in der Praxis nicht so leicht umsetzen. Auch die zunehmenden geopolitischen Spannungen rund um den Iran könnten dazu geeignet sein, den Ölpreis eher steigen als fallen zu lassen.



Doch geringere Förderausweitungen und schwelende Konflikte würden in diesen Tagen vom dominierenden Thema des drohenden Handelskriegs zwischen den USA auf der einen und Europa und vor allem China auf der anderen Seite überlagert. Eskaliere der Konflikt, könnte die Weltwirtschaft eine Vollbremsung vollziehen - für den Preis des oftmals zitierten Schmierstoffs ebendieser wäre das alles andere als zuträglich. Auch aus diesem Grund habe sich Brent zuletzt schwächer entwickelt. Diese Kursbewegung sei aber vor allem angesichts der dynamischen Erholungs-Rally der letzten Monate kein Grund zur Sorge. Ähnliche Korrekturen habe es auch im Februar dieses Jahres oder auch im Juni 2017 gegeben. Technisch herausfordernd werde es für Brent erst unterhalb von 70 Dollar. (20.07.2018/ac/a/m)





