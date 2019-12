Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Mittwoch zunächst wieder abwärts, nachdem die Hürde bei 64,57 USD an den Vortagen gehalten wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Im späten Handel hätten sich die Notierungen dann jedoch schnell wieder erholen können.



Der Kursverlauf könne zwischen der Hürde bei 64,57 USD sowie der bei 62,82 USD liegenden Unterstützung zunächst neutral bewertet werden. Nach dem bullischen Reversal vom Mittwoch sei zunächst die Chance auf einen Ausbruch zur Oberseite gegeben. Gelinge dieser, seien Kursgewinne bis in den Bereich der 65,50-66,00 USD schnell möglich. Abgaben unter 62,82 USD würden das Chartbild hingegen schnell eintrüben. (12.12.2019/ac/a/m)



