ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (16.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Brenntag: Höhenflug vorerst gestoppt - AktienanalyseDer Chemikalienhändler Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) blickt auf ein weiteres erfolgreiches Quartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um fast ein Drittel auf 3,7 Mrd. Euro sei das EBITDA in der Zeit von Juli bis September um rund 30 Prozent auf 342,9 Mio. Euro geklettert, wie der Konzern mitgeteilt habe. Zum Gewinnplus beigetragen hätte vor allem die Region Nordamerika, so der Konzern. Aber auch der eingeleitete Sparkurs zeige weiter Wirkung. Die erst im September erneut erhöhte Gewinnprognose für 2021 habe das Unternehmen bestätigt. Demnach solle das EBITDA nach 1,06 Mrd. Euro im vergangenen Jahr auf 1,26 bis 1,32 Mrd. Euro steigen.An der Börse habe Brenntag mit den Nachrichten nicht punkten können. Überschattet worden sei das Zahlenwerk vom angekündigten Rücktritt des langjährigen Finanzvorstands Georg Müller. Der Schritt erfolge (unglücklicherweise) inmitten der Umsetzung des aktuellen Transformationsprogramms, wie Goldman Sachs angemerkt habe. Die Bank habe zudem auf Aussagen von Brenntag verwiesen, wonach erneute, strenge Corona-Maßnahmen insbesondere die Geschäfte in der Region Asien Pazifik beeinträchtigt hätten. Einige Anleger hätten daher wohl lieber ihre Schäfchen ins Trockene gebracht. Zwar sähen Analysten langfristig für das Papier gute Chancen - und würden dabei unter anderem auf das Potenzial durch Zukäufe, die attraktive Bewertung und die in Summe günstigen Konjunkturaussichten verweisen. Bis jedoch auch die Börse wieder auf den Geschmack kommt, sollten Anleger besser zu Seitwärtsprodukten greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:76,96 EUR +0,03% (16.12.2021, 11:47)XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:76,96 EUR +0,71% (16.12.2021, 11:36)