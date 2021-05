Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) von 66 auf 71 Euro.Der deutsche Chemikalienhändler habe sich sich zum Jahresauftakt 2021 trotz der weiter mit der Corona-Krise verbundenen Unsicherheiten und einiger außergewöhnlicher Ereignisse in solider Verfassung gezeigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies sei nicht zuletzt dem laufenden Transformationsprogramm zu verdanken, mit dem eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden und der Lieferanten erreicht werden solle, und zu dessen Umsetzung eine neue Segmentierung des Geschäfts erfolgt sei. Die Managementprognose für das operative Ergebnisim Jahr 2021 sei bekräftigt worden.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Brenntag-Aktie und hebt das Kursziel von 66 auf 71 Euro an. (Analyse vom 25.05.2021)