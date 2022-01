XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (07.01.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Dem kurzfristigen Verkaufsdruck am Aktienmarkt konnte sich gestern auf die Brenntag-Akte (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) nicht entziehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Gegenüber Mittwoch habe der Kurs um ca. 2% nachgegeben, womit sich die die Aktie mittlerweile merklich von ihrem letzten Erholungshoch bei 81,76 EUR entfernt habe. Trotz der kurzfristigen Probleme müssten die Käufer den Kopf jedoch nicht in den Sand stecken, da die aktuelle Abwärtsbewegung einen ersten und zudem wichtigen Unterstützungsbereich von 79 bis ca. 78 erreicht habe.AusblickDie kurzfristigen Verkäufe in der Brenntag-Aktie würden durchaus für ein paar Fragezeichen sorgen. Interessant werde es jedoch, wenn der Unterstützungsbereich bis hin zu 78 EUR für ein bullisches Comeback genutzt werde. In diesem Fall könnte zunächst der Widerstand bei 81,24 EUR angelaufen werden. Werde dieser geknackt, eröffne sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 85 EUR. Sollte diese erste Stabilisierungsversuch noch nicht gelingen, könnten die Bullen in Mainz ab ca. 76 EUR einen weiteren Versuch starten. (Analyse vom 07.01.2022)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:78,12 EUR -0,59% (07.01.2022, 09:45)