Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

86,04 EUR +0,51% (13.08.2021, 15:57)



Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

86,12 EUR +0,44% (13.08.2021, 15:56)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet und gehört seit dem 21. Juni 2010 dem MDAX Index an. (13.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF).In Q2 2021 sei der Umsatz kräftig um 23,0% auf EUR 3.470,1 Mio. gesteigert worden. Währungsbereinigt (wbr) habe sich sogar ein Zuwachs um 27,7% ergeben. Von größerer Bedeutung als die Erlöse sei für den Chemiedistributeur allerdings der Rohertrag, der sich um 16,4% (wbr 21,1%) auf EUR 838,7 Mio. erhöht habe. Das operative EBITDA, bei dem Sonderbelastungen in Höhe von EUR 17,9 Mio. (Vj.: EUR 11,9 Mio.) ausgeklammert worden seien, habe um starke 28,6% (wbr 34,3%) auf EUR 355,1 Mio. zugelegt. Weniger deutlich sei die Verbesserung des Ergebnisses nach Steuern und Anteilen Dritter mit +8,7% auf EUR 134,1 Mio. ausgefallen. Daraus errechne sich ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,87 nach EUR 0,80 im Vorjahr.Der im Juni angehobene Ausblick für das Gesamtjahr 2021 sei bestätigt worden. Auf Basis stabiler Wechselkurse auf dem Stand vom Juni werde mit einem operativen EBITDA in der Spanne von EUR 1.160 Mio. bis EUR 1.260 Mio. gerechnet. Der vergleichbare Vorjahreswert habe bei EUR 1.057,7 Mio. gelegen. Das erwartete Rohertragswachstum dürfte deutlich geringer ausfallen als der für das operative EBITDA in Aussicht gestellte Zuwachs. Grundsätzlich plane der Konzern für Akquisitionen ein jährliches Budget von EUR 200 Mio. bis EUR 250 Mio. ein. Schwerpunkt sollten dabei die Emerging Markets und Spezialitäten sein. Bei sich bietenden Gelegenheiten könne der finanzielle Rahmen jedoch auch überschritten werden. Im laufenden Jahr seien bereits Zukäufe für insgesamt rund EUR 450 Mio. getätigt worden.Brenntag habe gute Zahlen für das zweiten Quartal 2021 vorgelegt. Gleichzeitig sei die im Juni angehobene Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2021 bestätigt worden. Diese stelle eine deutliche Steigerung des operativen EBITDA gegenüber dem Vorjahr in Aussicht. Dabei sei allerdings zu beachten, dass im Gegensatz zur üblicherweise als EBITDA genannten Ergebnisgröße Sonderbelastungen hierbei ausgeklammert seien, die sich im Jahr 2020 auf rd. EUR 48 Mio. und im ersten Halbjahr 2021 auf knapp EUR 89 Mio. belaufen hätten. Da die Ergebnisprognose auf der Annahme basiere, dass sich die Wechselkurse bis zum Jahresende stabil auf dem Niveau vom Juni halten würden, könnten zudem noch Währungseffekte einen nicht eingeplanten Einfluss auf das Ergebnis ausüben. Angesichts der aktuellen Marktkapitalisierung gelte Brenntag als aussichtsreicher Aufstiegskandidat bei der für September vorgesehenen Aufstockung des DAX auf 40 Werte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Brenntag SE": Keine vorhanden.Börsenplätze Brenntag-Aktie: