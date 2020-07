Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz der im Land weiter stark grassierenden Pandemie legten brasilianische Aktien im Juni kräftig zu: Fast 9% Kursplus verbuchte der Aktienindex in Sao Paolo, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".Der brasilianische Senat habe unterdessen mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, um die Wasser- und Abwasserversorgung zu reformieren und zu verbessern. Rund jeder siebente Brasilianer habe bislang keinen Zugang zu sauberem Wasser und gar die Hälfte der Bevölkerung sei ohne funktionierende Abwasserinfrastruktur. Das neue Gesetz solle Privatisierungen erleichtern und mehr Wettbewerb und Investitionen ermöglichen.Wenig Positives gebe es hingegen an der Pandemiefront. Brasilien verzeichne die weltweit zweithöchste Zahl an Erkrankten (fast 2 Millionen). Der Präsident habe die Bedrohung durch die Pandemie stets heruntergespielt und sich gegen Eindämmungsmaßnahmen gewehrt, die die Wirtschaft beeinträchtigen könnten. Inzwischen sei er selbst an COVID-19 erkrankt. Seine Zustimmungsrate in der Bevölkerung halte sich derweil recht hartnäckig bei rund 30%. Das sei einerseits zwar kein berauschender Wert. Andererseits sei es aber bemerkenswert, dass trotz Bolsonaros Agieren während der Pandemie seine Popularität nicht mehr nennenswert gefallen sei. (21.07.2020/ac/a/m)