Wien (www.aktiencheck.de) - Brasilien meldete zuletzt recht gute Konjunkturdaten, speziell für die Industrieproduktion im vierten Quartal 2021, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".Ähnlich wie für die meisten anderen Länder dürften für Brasilien vor allem die indirekten Auswirkungen über höhere Weltmarktpreise für Rohstoffe, Düngemittel, Stahl etc. relevant sein. Diese würden umso stärker sein, je länger der Krieg und die Sanktionen andauern und sich aktuell kaum seriös abschätzen lassen. Brasilien importiere 22% seines Düngerbedarfs aus Russland. Im Gegenzug könnte Brasiliens eigener Bergbau aber von höheren Preisen für Rohstoffe profitieren.Der Aktienmarkt liege gegen den globalen Trend seit Jahresbeginn deutlich im Plus, mit rund 13%. (emreport März 2022) (28.03.2022/ac/a/m)