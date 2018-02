Genf (www.aktiencheck.de) - Brasiliens korruptionsgeschüttelte Wirtschaft hat sich unserer Meinung nach seit der Wiederwahl und anschließender Amtsenthebung von Präsidentin Dilma vor etwas mehr als drei Jahren an die politische Instabilität angepasst, sagen Leslie Sita, Phillipp Burckhadt und Jamie Salt, Analysten bei Lombard Odier Investment Managers.Die Experten von Lombard Odier Investment Managers sind der Ansicht, dass auch die im Oktober dieses Jahres anstehenden Präsidentschaftswahlen (erste Runde am 7. Oktober, zweite Runde am 28. Oktober) die politische Unsicherheit in 2018 wahrscheinlich nicht mindern würden, weil: Erstens sei eine Wiederwahl des derzeitigen Präsidenten und Dilma-Nachfolgers Michel Temer aufgrund seiner aktuell schwachen Umfrageergebnisse derzeit unwahrscheinlich, und zweitens erhalte der ehemalige Präsident Lula Da Silva, obwohl er in den aktuellen Wahlumfragen vorne liege, nach Ablauf seiner Verurteilung wegen Korruption, keine Freigabe für das Amt.Daher vertreten die Experten von Lombard Odier Investment Managers gegenwertig die Annahme, dass das vorherrschende politische Vakuum einen extremistisch geprägten Kandidaten anziehen könnte. Diese Möglichkeit komme für die Experten in Betracht und ein solches Ergebnis könnte die Sorgen um Brasiliens fragiles Finanzprofil weiter verschärfen. (22.02.2018/ac/a/m)