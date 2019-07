SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bossard-Aktie:

ISIN Bossard-Aktie:

CH0238627142



WKN Bossard-Aktie:

A111WS



Ticker-Symbol Bossard-Aktie:

0B7



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Bossard-Aktie:

BOSN



Kurzprofil Bossard Holding AG:



Die Bossard Gruppe (ISIN: CH0238627142, WKN: A111WS, Ticker-Symbol: 0B7, SIX Ticker-Symbol: BOSN) ist ein weltweit führender Anbieter von Produktlösungen und Dienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Mit einem Produktsortiment von über 1.000.000 Artikeln, sowie der ausgewiesenen Kompetenz in der technischen Beratung (Engineering) und der Lagerbewirtschaftung (Logistik), gehört Bossard als Komplettanbieter und Industriepartner zu den etablierten Unternehmen. Zudem spielt Bossard beim Aufbau intelligenter Produktionsstätten im Sinne von Industrie 4.0 eine Vorreiterrolle.



Zu den Kunden zählen lokale und multinationale Industrieunternehmen, denen Bossard mit ihren Lösungen zu einer höheren Produktivität verhilft. Mit 2.500 Mitarbeitenden an weltweit 77 Standorten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 871,1 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (17.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bossard-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bossard Holding AG (ISIN: CH0238627142, WKN: A111WS, Ticker-Symbol: 0B7, SIX Ticker-Symbol: BOSN) von "reduce" auf "hold" hoch.Tiefere Umsatzprognose: Lichvar senke seine Umsatzprognose für das GJ19, vor allem aufgrund der unerwartet schwachen Ergebnisse für das 1H19, die die allmählich spürbaren Belastungen durch die niedrigen PMIs und die gesunkenen Umsätze mit Großkunden (Rückgang bei Tesla, Stagnation bei Deere) widerspiegeln würden. Für das GJ19 erwarte der Analyst jetzt einen Umsatz von CHF 898 Mio. (-0,8% org. Rückgang), was trotz Berücksichtigung der Übernahme von SACS Boysen (+14,5 Mio. im GJ19) etwas unter den Vorgaben liege (CHF 900 bis 920 Mio.). Da die PMIs in allen Regionen weiterhin nach unten zeigen würden und die Auswirkungen dieses Trends in der Regel rund zwölf Monate später zu spüren seien, reduziere der Analyst auch seine mittelfristigen Schätzungen.Rentabilität unter Druck: Lichvar senke seine Schätzung für die EBIT-Marge im GJ19 um 133 Bp und liege damit in der unteren Hälfte der vorgegebenen Bandbreite von 10 bis 13%. Bei einem vorläufigen Reingewinn von CHF 41,6 Mio. im 1H19 erwarte er eine EBIT-Marge von rund 12% (VTe bisher 13,4%, 13,8% im 1H18) und einen höheren Steuersatz (20%). Das Unternehmen dürfte im GJ19 einen negativen Operating-Leverage-Effekt verzeichnen, da die Betriebskosten (vor allem die Personalkosten) und die Abschreibungen steigen würden, der Umsatz jedoch stagniere. Angesichts des verschlechterten mittelfristigen Wachstumsprofils senke der Analyst auch seine mittelfristigen Schätzungen.Bossard sehe sich derzeit einer nachlassenden Nachfrage gegenüber, angetrieben von einem Abwärtstrend bei den PMIs und verhaltenen Aktivitäten bei Großkunden (ungünstiger Tesla-Modellmix). Das Fehlen von Umsatzwachstum und die höheren Betriebskosten (v.a. Personalaufwand) infolge Produktionsanlauf belaste zudem die Rentabilität. In den Augen des Analysten entspreche die Marktbewertung mittlerweile seinen (gesunkenen) Erwartungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bossard-Aktie: