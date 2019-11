Der Automobilzulieferer Bosch dürfte laut "Handelsblatt" seine Belegschaft auf einen weiteren Personalabbau vorbereiten. Deutschlandweit sollten 2.600 Stellen eingespart werden, genauere Zahlen seien bis dato nicht bekannt. Grund für den Abbau seien konjunkturelle und strukturelle Herausforderungen in der Autoindustrie.



Der österreichische Sensorhersteller AMS (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) erhalte Rückendeckung durch den Großaktionär Temasek, Singapurs Staatsfonds, was die Übernahme des Lichtkonzerns OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) betreffe. Laut Temasek-Geschäftsführer sei ein Zusammenschluss vor allem im Bereich Optoelektronik sinnvoll.



Der Kauf des Schmuckhauses Tiffany & Co. (ISIN: US8865471085, WKN: 872811, Ticker-Symbol: TIF) durch den Luxuskonzern LVMH (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) werde immer konkreter. Gerüchten zufolge dürfte eine vorläufige Vereinbarung Tiffany mit USD 16,3 Mrd. bzw. USD 135 je Aktie bewerten.



Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) habe eine Klage gegen die Vergabe eines milliardenschweren Pentagon-Auftrags im Bereich Cloud Computing an Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) eingereicht. Der Auftrag habe einen Umfang von USD 10 Mrd. und laufe über 10 Jahre, Amazon galt lange Zeit als Favorit.

(25.11.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) will die US-Biotechnologiefirma The Medicines Company für USD 9,7 Mrd. übernehmen, man habe USD 85 je Aktie angeboten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Transaktion sollte im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein.