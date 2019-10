Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Borussia Dortmund habe seine Unentschieden-Serie beendet und mische in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga wieder mit. Tabellenführer nach dem 1:0 des BVB im Top-Spiel am Samstagabend bleibe zwar vorerst Borussia Mönchengladbach. Die BVB-Aktie habe dennoch wieder den Weg nach oben eingeschlagen.Mit 15 Punkten sei der BVB nach zuvor drei Remis in Serie punktgleich mit dem FC Bayern sowie einen Zähler hinter Gladbach und dem VfL Wolfsburg Vierter - und einer der Gewinner des Spieltags.Dass der BVB in der Bundesliga wieder in die Spur gefunden habe, sei gut. Jedoch sei und bleibe für die Aktie zunächst ausschlaggebend, wie sich das Team bei den kommenden Aufgaben in der Champions League schlagen werde.Es gelte in der lukrativen Champions League fleißig Punkte und damit Millionen-Einnahmen zu sammeln. Gleichzeitig sei es für den BVB wichtig, so lange wie möglich dabei zu bleiben. Die Königsklasse biete für die jungen Talente im BVB–Kader eine spannende Bühne, ihre Marktwerte weiter nach oben zu schrauben.Mutige Anleger nutzen nach wie vor Kurse um 9,40 Euro zum Einstieg, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 12,50 Euro. Der Stoppkurs sollte bei 7,25 Euro belassen werden. Als spekulativere Variante im Fußballsektor zum BVB sollten sich Anleger die Aktie der Talentschmiede Ajax Amsterdam ins Depot legen. (Analyse vom 22.10.2019)Mit Material von dpa-AFX