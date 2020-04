Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Wechsle BVB-Kicker Jadon Sancho zu Manchester United? Manchester United solle sich angeblich mit dem englischen Fußball-Nationalspieler von Borussia Dortmund über einen Wechsel im Sommer geeinigt haben. Wie die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" am Montag berichtet habe, solle der englische Rekordmeister in "mehreren Monaten geheimer Gespräche" bereits zu einer Übereinkunft mit dem 20 Jahre alten Stürmer hinsichtlich Vertragslaufzeit und Gehalt gekommen. Für den BVB wäre es in der aktuellen Situation kein guter Deal.Das Onlinemagazin "The Athletic" habe zuvor eine mögliche Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro ins Spiel gebracht. Zuletzt habe Sancho aber einen Marktwert von 130 Millionen Euro erreicht."Der Aktionär" gehe jedoch davon aus, dass alle europäischen Top-Clubs in dieser Spielzeit den Gürtel finanziell enger schnallen müssten. Die Top-Ligen in Europa hätten die Spielbetrieb eingestellt. Vielen Teams würden Zuschauereinnahmen, TV-Gelder ecetera fehlen. Noch nicht klar sei, ob der Spielbetrieb am 9.Mai fortgesetzt werde. Ob nach dieser Saison Transfers von 100 Millionen Euro für einen einzigen Spieler über die Bühne gehen würden? Kaum.Sancho sei 2017 von ManUniteds Stadtrivalen Manchester City in die Bundesliga gewechselt. Mehrere Vereine aus der Premier League, darunter auch der FC Chelsea, sollten schon länger an Sancho interessiert sein. Zuletzt habe Sancho einen Marktwert von 130 Millionen Euro erreicht.Viele europäische Top-Klubs würden in der kommenden Saison den Gürtel enger schnallen müssen. Aufgrund dessen gehe "Der Aktionär" davon aus, dass Sancho und Haaland dem BVB eine weitere Saison treu bleiben würden. Die Verträge würden ohnehin bis 2023 (Sancho) oder 2024 (Haaland) laufen. Die Marktwerte der beiden Kicker würden kurzzeitig fallen. Jedoch sei mit einer Belebung während der Saison 2021/22 zu rechnen. Spätestens 2021 seien die Transfers von Sancho und/oder Halland fast vorprogrammiert, was Umsatz und Gewinn wieder deutlich nach oben katapultieren dürfte. Der BVB habe keine Verbindlichkeiten zu bedienen. Das Eigenkapital betrage 352 Millionen Euro (Eigenkapitalquote: 65,2 Prozent). Heiße: Ein Verlust im laufenden Geschäftsjahr aufgrund geringeren Transfereinnahmen ecetera wäre zu verkraften.Anleger sollten sich vor Augen führen, dass das BVB-Management in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet habe. Seit der Finanzkrise 2008/09 habe sich der Umsatz von 100,9 auf zuletzt 489,5 Millionen Euro fast verfünffacht.Sollten Sancho und Haaland bleiben, der Spielbetrieb ab Mai ohne Zuschauer fortgesetzt werden, so sei das Schlimmste im Kurs der BVB-Aktie bei rund 6,50 Euro eingepreist. Das Ziel lautet 8,50 Euro, der Stopp sollte bei 5,10 Euro platziert werden, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2020)