Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe dem Druck standgehalten und 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Mit dem dritten Tabellenplatz dürften die Borussen vorerst zufrieden sein. Nach der sportlichen Trendwende würden Aktionäre bislang noch auf Kursgewinne warten. Denn der guten Leistung in der Bundesliga schienen die Aktionäre kaum Bedeutung zuzumessen. Zwar habe sich der Kurs am 14. November auf 8,13 Euro stabilisiert, doch sei die 50-Tage-Linie nach unten durchbrochen worden. Es drohe ein erneuter Rücksetzer auf das Tief. Sollte auch diese Unterstützung wegfallen, könne es bis in den Bereich um 7,80 Euro gehen. Hier lägen die Tiefstwerte von Dezember 2018. Bei einer positiven Entwicklung, die maßgeblich von den Erfolgen in der Champions-League abhängen werde, könne es hingegen bis auf 8,95 Euro - dem Septemberhoch - hinaufgehen.Mutige Anleger könnten einsteigen und einen Stoppkurs bei 7,25 Euro setzen. Das Kursziel liege bei 11 Euro. Einen Grundstein hierfür könne der BVB am Dienstag gegen Slavia Prag und am kommenden Samstag gegen Mainz 05 legen, so Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:8,625 EUR 0,00% (09.12.2019, 12:20)