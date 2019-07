Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,95 EUR +1,07% (08.07.2019, 10:39)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,935 EUR +0,39% (08.07.2019, 11:03)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (08.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die SpVgg Unterhaching gehe an die Börse. Der Drittligist könnte schon Ende des Monats an der Börse München notiert sein. Mit den Millionen aus dem Börsengag würden die Hachinger den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen wollen. Sei die Aktie einen Blick wert?Finanzkreisen zufolge werde der Ausgabepreis der Aktien der SpVgg Unterhaching bei 8,10 Euro liegen. Rund zwölf Millionen Euro sollten so in die Kasse des Vereins gespült werden. Rund die Hälfte der Einnahmen aus dem IPO sollten in den Spielerkader gesteckt werden, die andere Hälfte sei einerseits für den Schuldenabbau, andererseits für die Renovierung des Sportparks in Unterhaching gedacht. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga solle den Hachingern 2021 oder 2022 gelingen.Fakt sei: Der sportliche Abstand zwischen der 3. Liga und der 2. Bundesliga sei von der wirtschaftlichen Seite her betrachtet immens. Die Hachinger würden in der jeder Saison in Liga 3 bei einem Umsatz von 5,00 Millionen Euro einen Nettoverlust von rund 4,70 Millionen Euro machen. Im Falle eines Aufstiegs würden alleine die Einnahmen aus den Fernsehgeldern von knapp einer auf zehn Millionen Euro klettern.Anleger, deren Herz für Fußball-Aktien schlägt, sollte eine Investition in Borussia Dortmund oder Ajax Amsterdam vorziehen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link