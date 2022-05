Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei schon eine Farce gewesen: Über Monate hinweg habe es immer wieder Wasserstandsmeldungen und Gerüchte gegeben, wohin Stürmerstar Erling Haaland wechseln werde. Gefühlt worden sei jeder einzelne Top-Club Europas mehrfach als neuer Verein genannt. Nun scheine das Drama aber zu enden. So solle Haaland den BVB über einen Wechsel zu Manchester City informiert haben.Das hätten am Montag Sky und das Portal The Athletic vermeldet. Nach Angaben des Pay-TV-Senders habe City-Boss Ferran Soriano den BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke informiert, dass die Engländer bereit seien, die vereinbarte Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag zu aktivieren und die festgelegte Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro zu bezahlen.Die Dortmunder seien am Montag zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar gewesen. Allerdings habe Lizenzspielerchef Sebastian Kehl bereits am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" angekündigt, dass der bevorstehende Wechsel des Norwegers wohl in dieser Woche über die Bühne gehen könnte. Dies würden nun auch Medien in England berichten.Im Gegenzug solle Nationalstürmer Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg nach Dortmund wechseln. "Ich gehe davon aus, dass wir mit Karim in dieser Woche weiterkommen", habe Kehl auch zu dieser Personalie gesagt. Schon Haaland sei Anfang 2020 für 20 Millionen Euro aus Salzburg nach Dortmund gewechselt.Mutige können mit einem Stoppkurs bei 2,90 Euro auf eine nachhaltige Erholung spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)Mit Material von dpa-AFX