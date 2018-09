Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (19.09.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie klettere am Mittwoch weiter nach oben. Zwar habe sich die Borussia Dortmund gestern beim wohl schwächsten Gruppengegner in der Champions League lange Zeit sehr schwer getan, dennoch habe letztlich ein 1:0 Sieg eingefahren werden können. Dieser Sieg bringe sofort bares Geld und die Chance auf viele weitere Millionen.Fußballaktien seien natürlich alles andere als Witwen- und Waisenpapiere. Mutige Anleger könnten angesichts des guten Chance-Risiko-Verhältnisses bei der im Branchenvergleich günstig bewerteten BVB-Aktie weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte bei 5,65 Euro belassen werben, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2018)