Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (08.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund sei im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München mit 0:5 unter die Räder gekommen. Die BVB-Aktie falle am Montag deutlich zurück.Trotz der Schlappe des BVB gegen den FC Bayern: Die Meisterschaft sei noch nicht abgehakt. Wobei: Für die BVB-Aktie sollte das keine Auswirkungen haben, ob der BVB in der Bundesliga auf Rang 1 oder 2 abschließe. Wichtig sei, dass sich der BVB für die finanziell lukrative Champions League qualifiziere.Mit einem Börsenwert von 770 Mio. Euro sei der BVB noch immer an der Börse viel zu günstig bewertet. Gut möglich, dass die Aktie bis auf den kurzfristigen Aufwärtstrend zurückfalle. Eine erste Unterstützung biete die 200-Tage-Linie bei 7,71 Euro. Anleger sollten sich bei Kursen zwischen 7,50 Euro und 7,75 Euro auf die Lauer legen. "Der Aktionär" halte an seinem langfristigen Kursziel von 11,50 Euro fest, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2019)