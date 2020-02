Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" rät weiterhin die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) an schwachen Tagen einzusammeln.Der Verkauf von Ousmane Dembélé an den FC Barcelona sei für Dortmund ein Mega-Deal gewesen. Eine Verletzung des Spielers lasse seit einigen Tagen Sorgen aufkommen, Dortmund könnte ein Millionenschaden entstehen. Jetzt schalte sich BVB-Sportdirekt Michael Zorc in die Diskussion ein. Und er habe eine klare Botschaft.Das nenne man Entwarnung: Borussia Dortmund entstehe nach Aussage von Michael Zorc nach der Verletzung von Ousmane Dembélé (FC Barcelona) kein nennenswerter finanzieller Schaden. "Auf der Zeitschiene verschiebt sich das Ganze. Wir fallen nicht in Ohnmacht", habe der BVB-Sportdirektor am Mittwoch gesagt. Spanische Medien hätten berichtet, dass der ehemalige Verein BVB durch den langen Ausfall von Dembéle voraussichtlich fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen verlieren werde. Der 22 Jahre alte Angreifer sei in der vergangenen Woche wegen eines Sehnenrisses im rechten Oberschenkel operiert worden und falle möglicherweise bis zum Saisonende aus.Dembélé sei 2017 für eine Rekordsumme von 105 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen von bis zu 40 Millionen Euro zu den Katalanen gewechselt. Der Angreifer habe bisher 74 Pflichtspiele für Barça bestritten, erst bei der 75. Partie im Laufe dieser Spielzeit hätte der BVB die millionenschweren Boni bekommen, habe die Zeitung "AS" vorgerechnet. "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es gibt auch Prämien, die sich an der Performance des FC Barcelona orientieren und nicht an der des Spielers", habe Zorc kommentiert.Leon Müller von "Der Aktionär" rät weiterhin die Aktie des Ballspielvereins an schwachen Tagen einzusammeln. Ein Stoppkurs bei 7,25 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link