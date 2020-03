Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

7,32 EUR -2,59% (06.03.2020, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

7,33 EUR -0,27% (06.03.2020, 09:59)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Korrektur an den Aktienmärkten mache auch vor der BVB-Aktie nicht halt. Und das obwohl Borussia Dortmund zuletzt gleich mit mehreren guten Deals habe glänzen können. Allen voran auf der Transferseite habe der BVB nach der Verpflichtung von Erling Haaland ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Einem Bericht der "Sport Bild" (Mittwoch) zufolge solle das 16 Jahre alte Talent Jude Bellingham vom englischen Zweitligisten Birmingham City im Sommer zum BVB wechseln. Damit hätten die Dortmunder das Rennen um den Teenager gewonnen. Im Gespräch seien rund 35 Mio. Euro Ablöse. Damit könnte Bellingham zum Rekordtransfer der Dortmunder werden.Zuletzt habe das Management gleich mehrere gute Deals eingefädelt: ein neuer Ausrüstervertrag mit 1&1 und die Vertragsverlängerung mit PUMA zu verbesserten Konditionen. Hinzu gekommen seien gute sportliche Leistungen in der Bundesliga. Darüber hinaus habe der BVB gute Voraussetzungen geschaffen, in der finanziell wichtigen Champions League eine Runde weiter zu kommen.Von knapp 8 Euro habe sich die BVB-Aktie wieder über die 9-Euro-Marke nach oben gearbeitet bis die einsetzenden Marktkorrektur den Aufwärtstrend zunichte gemacht und das Papier sogar unter die Marke von 7,50 Euro gedrückt habe, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2020)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: