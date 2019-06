Selbst ohne "Soft facts" wie die weitaus höhere Anhängerschaft mit einzubeziehen scheine klar, dass der BVB gemessen an der Bewertung von Hertha BSC noch reichlich Luft nach oben habe.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei eine beeindruckende Zahl: Satte 125 Millionen Euro bezahle die Beteiligungsgesellschaft Tennor des Investors Lars Windhorst für 37,5 Prozent an Hertha BSC. Nun stelle sich Anleger natürlich sofort die Frage: Was wäre gemäß dieser Bewertung eigentlich der faire Wert des deutschen Vizemeisters BVB?Tennor verfüge indes noch über die Option, sich weitere 12,4 Prozent am Bundesliga-Elften der abgelaufenen Saison zu sichern. Und hierbei wäre der Preis für die Hertha-Anteile sogar noch höher.Doch auch wenn man die gezahlten 125 Millionen Euro für die 37,5-Prozent-Beteiligung nehme, lasse sich daraus relativ einfach ableiten: Der BVB sei an der Börse dieser Bewertung zufolge immer noch viel zu günstig!Der gesamte Spielerkader der Berliner sei laut den konservativen Schätzungen von Transfermarkt.de 205 Millionen Euro wert. 333 Millionen Euro wären dementsprechend das 1,6Fache des Kaderwertes.Der Kader des BVB komme hingegen auf einen - wie gesagt eher vorsichtig geschätzten - Wert von 578 Millionen Euro (angegeben seien hier 608 Millionen Euro, allerdings sei hierin auch Achraf Hakimi mit 30 Millionen Euro miteingerechnet, der aber Real Madrid "gehöre"). Das 1,6Fache davon wären immerhin 925 Millionen Euro beziehungsweise 10,05 Euro je Aktie.Läge man auch beim BVB wie beim Hertha-Deal ein KUV von 2,2 an, so müsste sich der Börsenwert auf 1,18 Milliarden Euro belaufen, was 12,83 Euro je Aktie entspreche.Allerdings sei der Umsatz des BVB in diesem Jahr auch geprägt gewesen von selbst für Dortmunder Verhältnisse enorm hohe Transfererlöse durch die Verkäufe von Ousmane Dembélé sowie Pierre-Emerick Aubameyang.Für das Fiskaljahr 2018/19 werde mit Erlösen in Höhe von 404 Millionen Euro gerechnet. Demnach würde der BVB auf eine Marktkapitalisierung von 888 Millionen Euro (9,65 Euro je Aktie) kommen.Hertha BSC habe indes im Geschäftsjahr 2017/18 einen Gewinn von 4,1 Millionen Euro verbucht. Demnach würde der Bundesligist mit dem knapp 80fachen Gewinn bewertet werden. Zum Vergleich: Manchester United komme aktuell auf ein KGV von 93. Das 2019er KGV des BVB belaufe sich lediglich auf 16.