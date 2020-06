Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,60 EUR +3,12% (07.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,465 EUR +0,62% (07.06.2020, 22:26)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (07.06.2020/ac/a/nw)



DortmundKulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei ein Spieltag fast wie gemalt für den BVB: Keiner der drei Rivalen um die Plätze 2 bis 4, welche die Teilnahme an der lukrativen Champions League garantieren würden, habe gewinnen können. Borussia Dortmund habe hingegen die formstarken Herthaner mit 1:0 geschlagen. Außerdem habe sich eine weitere - für die Zukunft sehr wichtige - Entwicklung fortgesetzt. So habe Trainer Lucien Favre in diesem bis zum Schluss engen Spiel nicht Erfahrung eingewechselt, sondern habe von der Bank zunächst Giovanni Reyna (17 Jahre), Mateu Morey (20) und Leonardo Balerdi (21) gebracht. Ein weiterer Beleg dafür, dass beim BVB Jahr für Jahr zahlreiche Talente heranreifen könnten. Satte Transfergewinne würden also nicht nur dank Sancho oder Haaland fast vorprogrammiert erscheinen.Vor diesem Hintergrund sei es natürlich sehr wichtig gewesen, dass sich der BVB nun zum neunten Mal in den vergangenen zehn Jahren für die Champions League qualifizieren dürfte. Dann könne sich der BVB wieder auf satte Prämien freuen. Zudem könnten sich die vielen Talente des Bundesligisten weiterhin auf Europas größter Bühne präsentieren und ihre Marktwerte weiter steigern.Fußballaktien würden naturgemäß sehr spekulative Investments bleiben. Da das Chance-Risiko-Verhältnis sei der BVB-Aktie aber weiterhin gut sei, könnten mutige Anleger nach wie vor zugreifen. Wichtig: Zur Absicherung sollte ein Stoppkurs bei 5,25 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2020)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: