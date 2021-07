Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jadon Sanchos Transfer sei fix. Und früher oder später dürfte wohl auch Stürmerstar Erling Haaland zu einem noch größeren Club wechseln. Dennoch verfüge Borussia Dortmund nach wie vor über eine Vielzahl an hochtalentierten Kickern im Kader. Und nun komme ein weiteres Offensiv-Juwel dazu.So sei der Kauf von Donyell Malen zu Borussia Dortmund nun endgültig perfekt. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitgeteilt habe, habe der niederländische Nationalspieler von der PSV Eindhoven einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der 22 Jahre alte Angreifer solle die Lücke schließen, die Jadon Sancho mit seinem 85 Millionen Euro teuren Transfer zu Manchester United hinterlassen habe. "Donyell ist ein Spieler mit großem Offensivpotenzial, der Torgefahr ausstrahlt, seine Kreativität einbringt und über hohes Tempo verfügt", habe Sportdirektor Michael Zorc gesagt.Dem Vernehmen nach zahle der Pokalsieger für Malen knapp 30 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen. Er sei bereits am Sonntag ins Trainingslager der Borussia nach Bad Ragaz gereist und habe am Dienstag nach zwei Corona-Test und einem Medizincheck an ersten Einheiten unter der Regie von Fußball-Lehrer Marco Rose teilgenommen."Borussia Dortmund ist ein europäischer Top-Klub, der in der Bundesliga immer ganz oben mitspielt und auch in der Champions League hohe Ansprüche an sich selbst hat", habe Malen kommentiert. "Ich kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen, mich mit den Besten messen zu können. Und natürlich bin ich gespannt auf die Fans und das Stadion, von dem ganz Europa schwärmt.""Donyell hat uns mit seinen Leistungen bei der PSV überzeugt. Er kann in verschiedenen Systemen eingesetzt werden, sei es in der Spitze, als alleiniger Stürmer oder als einer von zwei Angreifern, aber auch auf den Außenpositionen. Die BVB Fans können sich auf Donyell freuen", habe BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl gesagt.Der Dortmunder Kader habe ganz klar das Potenzial, in der Bundesliga weiter oben mitzuspielen und sich diese Saison mit etwas weniger Dramatik als 2020/21 die erneute Champions-League-Qualifikation zu sichern. Ein vom BVB selbst nur schwer zu beeinflussender, aber für die Kursentwicklung wichtiger Faktor sei die Anzahl der in den Stadien zugelassenen Fans. Mutige könnten bei der BVB-Aktie nach wie vor zugreifen. Der Stoppkurs sollte unverändert bei 5,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 28.07.2021)Mit Material von dpa-AFX