XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,855 EUR +1,33% (18.08.2021, 14:52)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Durch die Niederlage im Supercup gegen Bayern München habe Borussia Dortmund am Dienstagabend die erste Titelchance verspielt. Das große Geld winkte aber ohnehin in der Bundesliga und der Champions League. Die Rückkehr der Zuschauer spiele ebenfalls voll in die Karten. Und die Voraussetzungen seien bestens, dass der BVB eine starke Saison hinlege. Angesichts des starken Charts, der trotz Niederlage guten sportlichen Verfassung der Mannschaft und der günstigen Bewertung sollte bei der BVB-Aktie noch mehr gehen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.08.2021)Das vollständige Interview mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:6,84 EUR +1,03% (18.08.2021, 15:04)