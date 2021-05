Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Für gerade einmal sieben Millionen Euro sei der damals 17-jährige Jadon Sancho 2017 zum BVB gewechselt. Sollte er Dortmund in diesem Sommer verlassen, müsste sein neuer Verein wohl rund 100 Millionen Euro mehr zahlen. Auch beim zweiten Engländer im Profikader der Borussen, Jude Bellingham, sei die bisherige Entwicklung bemerkenswert.Der BVB habe im Vorjahr den damals gerade einmal 16-jährigen Mittelfeldspieler vom britischen Zweitligisten Birmingham City verpflichtet. In dieser Saison habe er nahezu alle Erwartungen übertroffen. Er habe sich einen Stammplatz erkämpft, habe in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League starke Leistungen gezeigt. Der Lohn: die Nominierung für die A-Nationalmannschaft. Sein Marktwert dürfte daher nun bereits knapp doppelt so hoch sein wie die im Vorjahr gezahlte Ablöse von 23 Millionen Euro.Wenig verwunderlich, dass der BVB nach diesen guten Erfahrungen weiter Ausschau nach talentierten Kickern aus dem Mutterland des Fußballs halte. Aktuell werde nun über den Wechsel eines 15-jährigen Talents spekuliert. Sein Name: Jobe Bellingham, der kleine Bruder des BVB-Profis. Der britische U15-Nationalspieler sei aktuell ebenfalls noch in Birmingham aktiv und deutlich offensiver ausgerichtet als sein Bruder. Ob er sich aktiv für eine Familienzusammenführung (Jude wohne gemeinsam mit der Mutter in Deutschland, Jobe und sein Vater in England) einsetze oder nicht, habe Jude Bellingham indes offen gelassen. Er habe bisher lediglich erklärt: "Ich möchte keinen Druck auf ihn ausüben, aber er wird definitiv nicht für Schalke spielen."Diese dürften dem BVB entweder über viele Jahre dabei helfen, die sportlichen Ziele zu erreichen oder eben satte Ablösesummen generieren. Für die Aktionäre sei beides positiv zu werten.Die BVB-Aktie bleibt für mutige Anleger weiterhin ein klarer Kauf (Stopp auf 5,10 Euro nachziehen), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link