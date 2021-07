Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,06 EUR -1,14% (23.07.2021, 16:25)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,065 EUR -0,90% (23.07.2021, 16:13)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (23.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Wechsel des Dortmunder Angreifers Jadon Sancho zu Manchester United sei perfekt. Nach bestandenem Medizincheck hätten Borussia Dortmund und der Premier-League-Club den Transfer am Freitag offiziell bestätigt. Beide Clubs hätten bereits Anfang Juli eine grundsätzliche Einigung über eine fixe Transferentschädigung i.H.v. 85 Mio. Euro erzielt. Damit seien alle wesentlichen Bedingungen für einen Wechsel des 21-Jährigen zum englischen Rekordmeister erfüllt, der Transfer müsse nun noch ordnungsgemäß entsprechend der FIFA-Verbandsstatuten abgewickelt werden, habe der Bundesligist am Freitag mitgeteilt.Nach langem Poker solle indes ein Transfer von Donyell Malen von der PSV Eindhoven zum Revierclub kurz vor dem Abschluss stehen. Wie das "Eindhovens Dagblad" und "Voetbal International" berichtet hätten, sollten sich beide Vereine weitestgehend einig sein. Dem Vernehmen nach würden für den 22 Jahre alten niederländischen Nationalspieler, der einen Fünfjahresvertrag unterschreiben solle, knapp 30 Mio. Euro plus möglicher Bonuszahlungen fällig.Es stehe erneut ein recht heißer Transfer-Sommer beim BVB an. Wichtig für den weiteren Kursverlauf der BVB-Aktie bleibe, dass die Dortmunder stark genug seien, um sich weiterhin beständig für die Champions League qualifizieren und auch dort eine gute Rolle spielen zu können. Da die Chancen dafür relativ gut stünden, könnten mutige Anleger weiterhin zugreifen (Stopp: 5,10 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: