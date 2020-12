Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (14.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Auf die jüngste Pleitenserie im heimischen Signal Iduna Park hätten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund im Grunde erwartungsgemäß reagiert: Nach der 1:5-Heim-Niederlage gegen Aufsteiger Stuttgart vom Samstag sei einen Tag später die Trainerentlassung von Lucien Favre gefolgt. Co-Trainer Edin Terzić solle nun die Mannschaft bis zum Saisonende führen. Immerhin: Die BVB-Aktie bewege sich nach satten Verlusten im frühen Handel wieder Richtung Null-Linie.Die Trennung von Favre habe sich abgezeichnet. Die Unzufriedenheit bei den Club-Verantwortlichen wie Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc sei immer hochgekocht. Womöglich wirke die Entlassung wie eine Befreiung für die Mannschaft. Rein wirtschaftlich sei der BVB jedenfalls sehr solide aufgestellt und die günstig bewertete Borussia Dortmund-Aktie habe weiterhin Comeback-Fantasie. Das Kursziel laute 7 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: