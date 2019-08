(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,25 EUR +2,83% (16.08.2019, 12:11)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,305 EUR +2,99% (16.08.2019, 12:28)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (16.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) weiterhin zu kaufen.Vorläufige Zahlen 2018/2019 besser als erwartet: Alles in allem habe das Unternehmen Silbe und den Konsens positiv beim Umsatz/EBITDA und FCF zu überraschen können. Im GJ habe der BVB einen Umsatz von 489,5 Mio. Euro erzielt, während Silbe mit 482,6 Mio. Euro gerechnet habe und der Konsens bei 481 Mio. Euro. Exklusive Transfer-Einnahmen in Höhe von 120,2 Mio. Euro hätten die Umsätze bei 369,3 Mio. Euro gelegen, was im Bereich der Erwartungen gelegen habe (FMRe: 370,7 Mio. Euro).Segment-Umsätze im Detail: Bis auf Transfer-Einnahmen hätten alle Segmente ein Wachstum YoY verzeichnen können. Spielbetrieb sei um 2,3 Mio. Euro auf 44,7 Mio. Euro gestiegen (FMRe: 44,8 Mio. Euro); Werbung sei um 2,9 Mio. Euro auf 96,8 Mio. Euro gestiegen (FMRe: 96,3 Mio. Euro); TV-Vermarktung habe sich um 45,1 Mio. Euro auf 167,3 Mio. Euro erhöht (FMRe: 170,4 Mio. Euro), Merchandising quasi flat bei 30,0 Mio. Euro (FMRe: 29,9 mio. Euro) und Conference, Catering bei 30,5 Mio. Euro (FMRe: 29,3 Mio. Euro).EBITDA deutlich über Erwartungen: Das EBITDA in 2018/2019 habe 116,0 Mio. Euro erreicht, was knapp 18 Mio. Euro über der Analystenschätzung von 97,9 Mio. Euro gelegen habe (Konsens: 99,5 Mio. Euro). Gründe hierfür: 1) Transfer-Einnahmen in Q4 seien um 8,3 Mio. Euro höher als erwartet gewesen und 2) die SBA seien um 8 Mio. Euro niedriger als erwartet gewesen. Somit seien beide Punkte mit Bezug zu Transfer-Erlösen; das operative Geschäft ex Transfer habe damit im Bereich der Erwartungen operiert.FCF sei auch höher gewesen als prognostiziert: Während das Nettoergebnis mit 17,4 Mio. Euro unter der Analystenschätzung von 19,9 Mio. Euro liege, was an höher als geschätzten Abschreibungen liege, habe der FCF mit +5 Mio. EUR positiv überraschen können. Der Analyst habe mit einem Minus von 23,1 Mio. Euro gerechnet, Konsens sei sogar bei -44,6 Mio. Euro gewesen.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 16.08.2019)