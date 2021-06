Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,565 EUR +4,29% (09.06.2021, 15:45)



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,56 EUR +3,23% (09.06.2021, 15:39)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Ball in der Fußball-Bundesliga ruhe - die BVB-Aktie aber laufe wieder auf Hochtouren. So hätten die Anteile von Borussia Dortmund zuletzt kräftig zugelegt und heute ein frisches Kaufsignal generiert. Dies sei vor allem deshalb besonders interessant, weil nun die traditionell beste Zeit für Fußball-Aktien anstehe.Und gerade die BVB-Titel hätten sich in der Vergangenheit gerade in der Sommerpause eigentlich immer in blendender Verfassung präsentiert. Abgesehen vom Corona-Jahr 2020, in dem der Kurs zwischen dem 34. Spieltag der Vorsaison und dem Auftakt in die neue Spielzeit praktisch nicht von der Stelle gekommen sei, habe die Aktie in den zehn vorangegangenen Jahren immer Zuwächse verzeichnet.Und auch in diesem Jahr gebe es mögliche positive Einflussfaktoren auf den Kurs. So dürften konkrete Ankündigungen, wonach zur neuen Saison wieder tausende Fans in den Signal-Iduna-Park pilgern könnten, für einen ordentlichen Schub sorgen. In der Vergangenheit habe jedes Heimspiel der Dortmunder durch Ticketerlöse, Catering, Fanartikel-Verkäufe etc. für Einnahmen zwischen drei und vier Millionen Euro gesorgt. Nach der diesbezüglich vollkommen ernüchternden Spielzeit 2020/21 könne es hier eigentlich nur noch aufwärts gehen. Die Ankündigung, dass bei den deutschen EM-Spielen immerhin 14.000 Zuschauer kommen könnten, sei schon einmal ein positiver Fingerzeig.Die Aussichten für den BVB - und damit auch die Aktie - würden gut bleiben. Mutige Anleger könnten daher weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung nun auf 5,10 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 09.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link