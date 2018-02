Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,785 EUR +1,22% (01.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,79 EUR +0,70% (01.02.2018, 20:31)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (01.02.2018/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktie: Nur für Fans! AktienanalyseLaut Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, muss man die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) nicht unbedingt haben.Bei Borussia Dortmund laufe es momentan nicht besonders gut. Man wolle jetzt Aubameyang verkaufen. Der Aktienprofi verweise zwar darauf, dass man für Aubameyang knapp 64 Mio. Euro bekomme, was einen schönen Gewinn darstelle. Infolgedessen habe Borussia Dortmund auch seine Gewinnprognose anheben müssen. Das sei jedoch natürlich ein guter Spieler weniger - Borussia Dortmund habe in den letzten Jahren viele gute Spieler verloren, die man nicht habe ersetzen können. Die sportliche Situation von Borussia Dortmund sehe also nicht besonders gut aus und das sei der Grund für die Kursabschläge bei der Borussia Dortmund-Aktie. Wenn man die Champions League nicht erreiche, werde es wirklich finster aussehen.Borussia Dortmund-Fans könnten die Aktie haben.Alfred Maydorn ist aber kein Freund von Fußball-Aktien und denkt, dass man die Borussia Dortmund-Aktie nicht unbedingt haben muss, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link