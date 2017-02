Steigende Erlöse aus dem TV-Bereich aus der Bundesliga in der nächsten Saison, die sich positiv im Gewinn auswirken würden, als auch eine erfolgreiche 2. Halbzeit sowie Transfers, dürften das Papier beflügeln.



Die Borussia Dortmund-Aktie ist auf aktuellem Niveau kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 10.02.2017)



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (10.02.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Bundesliga sei zurück aus der Winterpause! Für Borussia Dortmund werde die 2. Halbzeit spannend. Aktuell belege das Team von Trainer Tuchel nur Platz 4. Eine direkte Qualifizierung für die Gruppenphase der UEFA Champions League sei damit nicht möglich. Die Teilnahme an der Champions League sei indes Pflicht. Auf Thomas Treß, Geschäftsführer des BVB, könne sich das Tuchel-Team in finanzieller Hinsicht dieses Mal nicht verlassen.In der letzten Saison habe der BVB in der Champions League nicht mitgespielt. Finanziell seien die Dortmunder mit einem blauen Auge davongekommen, weil Treß im Jahr 2012 eine Versicherung für den Fall einer verpassten Folge-Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League abgeschlossen habe. Wie den Experten Treß im Hintergrundgespräch mitteile, sei aktuell keine weitere Versicherung für diesen Fall abgeschlossen worden. "Wir sind auf einem guten Weg, uns die Teilnahme an der Champions League für die nächste Saison zu sichern und selbst für den Fall, dass wir diese verpassen, wird unsere Finanzstabilität dadurch nicht gefährdet."Für das Wirtschaftsjahr 2016/2017 erwarte der BVB einen Umsatz bereinigt um Transfererlöse von mehr als 300 Mio. Euro, nach einem vergleichbaren Umsatz von 281,3 Mio. Euro aus dem Vorjahr. Den Gewinn schätze Treß auf einen "einstelligen" Millionenbetrag. Diese Zahl sei aber volatil und hänge vor allem an Transfererlösen, die für 2016/2017 durchaus möglich seien. Bei den Transfererlösen habe sich der BVB jüngst von Adrián Ramos verabschiedet, was nach Abschreibungen den Gewinn mit etwas weniger als 5 Mio. Euro positiv beeinflussen werde.Bereits heute und auch nach dieser Saison würden die Spekulationen um den BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang aus allen Ecken schießen. Der 27-jährige habe zwar noch einen Vertrag bis 2020; ob er ihn auch erfülle? Aufgrund der riesigen Geldtöpfe in England und Spanien, glauben die Experten von "Vorstandswoche.de", nein. Sofern "Auba" wechseln wollle, dann müsste er das aus Altersgründen bald tun. Ab einem Betrag X dürften die BVB-Bosse zudem schwach werden und alleine schon aus wirtschaftlichen Gründen die großen Taler vom Tisch nehmen. Die Experten würden im Sommer aufgrund der vorhandenen Geldsummen bei vielen internationalen Vereinen insgesamt ein sehr reges Transfergeschäft erwarten.Transfererlöse seien beim BVB inzwischen das Salz in der Suppe und seien ein fester Bestandteil des Geschäfts. "Wir erzielen sehr gute EBITDA-Beiträge, allein im letzten Geschäftsjahr waren das 86,7 Mio. Euro, und auf diese kommt es an. Diese stehen, bezogen auf das jeweils laufende Geschäftsjahr, zur Verfügung, um unter anderem Abschreibungen auf Kaderinvestitionen, die das Ergebnis in einer Größenordnung von jährlich rund 50 Mio. Euro belasten, zu überdecken. Zum anderen ermöglichen sie es uns auch weiter in den Kader zu investieren. Dabei ist es kein Geheimnis, dass heute Transferüberschüsse das EBITDA wesentlich mit beeinflussen."Für die Zukunft sehe Treß folgende Ergebnistreiber für den BVB: Neben Transfererlösen seien dies vor allem Steigerungen bei den TV-Erlösen. Aufgrund der neuen TV-Verträge der Bundesliga für die Saison 2017/18 bis 2021/22 würden die TV-Erlöse aus der Bundesliga in der Saison 2017/2018 von derzeit rund 60 Mio. Euro auf rund 90 Mio. Euro steigen. Ab der Saison 2018/2019 würden zudem die TV-Erlöse aus der Champions League, sofern der BVB mitspiele, um weitere 20 bis 30 Mio. Euro anwachsen. Ab 2018/2019 werde sich zudem auch der 4. Platzierte in der Bundesliga direkt für die Champions League qualifizieren; was dem BVB helfen sollte, falls es sportlich nicht rund laufe.Potenzial sehe Treß zudem steigende Erlöse aus dem Sponsoring. Der BVB habe großes Interesse an Partnerschaften mit internationalen Sponsoren. "Wir schließen weitere größere Partnerschaften im Sponsoring mit asiatischen Unternehmen nicht aus. Die Anbahnungsphase solcher Partnerschaften im asiatischen Markt, insbesondere in China, ist jedoch deutlich länger als in Europa. Deshalb ist das zeitlich schwer zu prognostizieren", sage Treß. Der aktuelle Ausrüstervertrag mit PUMA laufe noch bis 2020. Auch hier sehe der BVB-Finanzchef mit einem neuen Vertrag Potenzial auf höhere Erlöse. Das Ticketing dürfte die Erlöse künftig um ein bis zwei Prozentpunkte steigern, während sich die Merchandising-Umsätze stabilisieren sollten, da der BVB an dieser Stelle eine gewisse Sättigung des Marktes sehe.