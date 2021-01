Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,23 EUR -0,76% (22.01.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,245 EUR -0,94% (22.01.2021, 22:26)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (23.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB habe in Mönchengladbach die nächste bittere Klatsche kassiert. Trotz zwei Toren von Supertalent Erling Haaland verliere Borussia Dortmund mehr und mehr den Anschluss an die Tabellenspitze. Jetzt drohe sogar das Europa-Aus. Und im schlimmsten Fall komme auch noch Torgarant Haaland ins Grübeln. Zuletzt hätten Spekulationen darüber, Supertalent Erling Haaland könnte die Borussia verlassen, für Unruhe gesorgt. Der Vertrag des Norwegers beim BVB laufe zwar noch bis 2024. Chelsea London solle allerdings laut The Athletic bereit sein, deutlich mehr als die angeblich festgeschriebenen 75 Mio. Euro für den Angreifer zu bezahlen und dafür auch den erst im Sommer aufgestellten vereinseigenen Transferrekord - rund 100 Mio. Euro für den Ex-Leverkusener Kai Havertz - zu brechen.An den Gerüchten sei nichts dran, so BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, doch bei ausbleibendem sportlichen Erfolg könnte Haaland selbst ins Grübeln kommen. Vor allem und insbesondere dann, wenn der BVB nicht nur Meisterschaft und CL-Quali verpassen sollte, sondern gar die Teilnahme an europäischen Wettbewerben in Gefahr käme. Haaland sei ein Supertalent und wolle mit Superstars gegen Superstars kämpfen. Mittelmaß sei nicht das Ding des Stürmers, der auch an diesem Freitag wieder bester Dortmunder auf dem Platz gewesen sei.Dem Absturz in der Tabelle, dem verpassten Anschluss an die Tabellenspitze (vor Beendigung des Spieltags 10 Punkte, Bayern spiele am Sonntag auf Schalke), dürfte sich am Montag ein weiterer Rutsch der BVB-Aktie anschließen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: