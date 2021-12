Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



2.114,78 USD -0,48% (15.12.2021, 16:38)



US09857L1089



A2JEXP



PCE1



BKNG



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (15.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Booking.com habe mit Blick auf die jüngsten Q3-Zahlen den Corona-Turbulenzen beachtlich getrotzt. Dazu habe die US-Online-Reisebuchungs-Plattform zuletzt mit intelligenten Zukäufen für positive Schlagzeilen gesorgt. Aktuell bekomme der Tourismus-Titel Rückenwind von einer optimistischen Analystenstudie.JPMorgan stufe die Booking Holdings-Aktie von "neutral" auf "overweight" hoch und rufe ein Kursziel von 2.690 Dollar für Dezember 2022 aus. Nach der Vorgabe hätte das US-Papier noch rund 27 Prozent Luft nach oben.Trotz des Risikos einer neuen Corona-Variante sei Booking am besten positioniert, um von der allgemeinen Erholung der Reisebranche im Jahr 2022 zu profitieren. JPMorgan erwarte, dass die vom Tourismus-Unternehmen getätigten Investitionen in alternative Unterkünfte, Flüge, Zahlungen, Merchandising und "Connected Trip" sich auszahlen würden. Booking dürfte damit einen größeren Anteil am adressierbaren Reisemarkt gewinnen.Booking Holdings erwirtschafte auch einen starken freien Cashflow, den JPMorgan für 2022 auf rund fünf Milliarden Dollar schätze. Dieser Mittelzufluss sei aus Sicht der US-Analysten eine starke Grundlage für Aktienrückkäufe.Auch DER AKTIONÄR sei ein Fan von Booking.com, da das Geschäftsmodell einfach, intelligent und lukrativ sei. Sollte sich der internationale Reisemarkt im Laufe des kommenden Jahres erholen, dürfte der US-Reiseportal-Betreiber aufgrund seiner starken Marktposition überproportional profitieren.Investierte bleiben bei der Booking Holdings-Aktie daher weiter dabei, ein Neueinstieg drängt sich allerdings angesichts des eingetrübten Chartbilds aktuell nicht auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2021)