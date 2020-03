Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.250,00 EUR +5,93% (25.03.2020, 16:31)



Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.332,89 USD +15,68% (25.03.2020, 16:17)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Nasdaq:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (25.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Auch der Online-Reiseanbieter Booking.com leide unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie. Allerdings dürfte der Konzern langfristig zum großen Gewinner der aktuellen Krise avancieren. "Der Aktionär" zeige, welchen Vorteil das Unternehmen gegenüber anderen Branchenvertretern biete.Zuletzt habe auch die Holdinggesellschaft hinter dem Online-Reiseanbieter Booking.com ihre Prognose zurückziehen müssen. Zuvor habe der Konzern mit einem Rückgang der Hotelübernachtungen um minus fünf bis minus zehn Prozent gerechnet. Gleichzeitig sollte der Nettogewinn zwischen 375 und 400 Millionen Dollar liegen. Beim Umsatz habe der Vorstand einen Rückgang von drei bis sieben Prozent prognostiziert.Zwar habe der Konzern bereits im Rahmen des obigen Ausblicks vor den Folgen der Coronavirus-Krise für die Reisebranche gewarnt, jedoch habe sich die Lage seitdem 26. Februar extrem verschlechtert. Booking Holdings sehe sich derzeit nicht in der Lage eine seriöse Prognose für das laufende Quartal abzugeben.Allerdings dürfte die aktuelle Situation langfristig positive Auswirkungen auf das Geschäftsumfeld von Booking.com haben. Zwar rechne auch der Online-Reiseanbieter mit einem Umsatzrückgang, insgesamt dürfte Booking.com die aktuelle Krise jedoch deutlich besser überstehen als stationäre Anbieter.Infolge der hohen Fixkosten und eines rückgängigen Reiseaufkommens drohe vielen kleineren Reisebüros das Aus. Dies wiederum dürfte den Marktanteil der Online-Buchungen weiter steigen lassen. Bereits jetzt würden 68 Prozent der Umsatzerlöse der Reise & Tourismus-Branche im Internet erwirtschaftet. In den kommenden Jahren solle der Marktanteil des Online-Vertriebs weiter steigen und 2023 bei 70 Prozent liegen.Nachdem sich die Aktie von Booking in den vergangen Handelstagen im Bereich der 1.100-Euro-Marke habe stabilisieren können, dürfte sich die Kurserholung fortsetzen. Bis zum alten 52-Wochen-Hoch bei 1.882,80 Euro sei es jedoch noch ein steiniger Weg. Langfristig würden die Aussichten für den Konzern jedoch top bleiben.Anleger setzen die Aktie daher auf die Watchlist und beobachten die weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2020)