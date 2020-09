Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.501,00 EUR -0,27% (14.09.2020, 16:07)



Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.784,99 USD +0,07% (14.09.2020, 15:55)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Nasdaq:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (14.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG).Die Booking-Aktie habe im Zuge der jüngsten Marktkorrektur deutlich eingebüßt. Aus fundamentaler Sicht habe sich seit den letzten Quartalszahlen kaum etwas geändert. Auch charttechnisch gebe es für die Anleger keinen Anlass zur Sorge.Trotz des jüngsten Rücksetzers komme die Booking-Aktie seit dem Corona-Tief aktuell auf ein Kursplus von rund 60 Prozent. In der Spitze habe sogar ein Gewinn von rund 80 Prozent zu Buche gestanden. Die Rallye sei zuletzt durch die starken Quartalszahlen befeuert worden.Im Rahmen des letzten Quartalsberichts habe der Onlinereisevermittler die Erwartungen förmlich pulverisiert. Insgesamt habe Booking im letzten Quartal einen Umsatz von 630 Millionen Dollar (minus 84 Prozent gegenüber dem Vorjahr) erzielt.Die Schätzung habe bei 569 Millionen Dollar gelegen. Der bereinigte Verlust pro Aktie habe bei 10,81 Dollar gelegen. Analystenschätzungen hätten bei einem Verlust von 23,59 Dollar je Aktie gelegen.Am 26. August sei sogar mit einem Golden Cross eines der bullishsten Kaufsignale überhaupt ausgelöst worden (die 50-Tage-Linie habe die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchbrochen).DER AKTIONÄR bleibt für die Booking-Aktie weiterhin bullish und empfiehlt das Papier unverändert zum Kauf. Investierte würden dabei bleiben. Seit der Empfehlung Mitte Juni haben die Anteilscheine von Booking rund 8 Prozent zugelegt, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)