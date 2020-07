London Stock Exchange-Aktienkurs Boohoo-Aktie:

229,50 GBp -2,34% (09.07.2020, 17:35)



ISIN Boohoo-Aktie:

JE00BG6L7297



WKN Boohoo-Aktie:

A1XFBJ



Ticker-Symbol Boohoo-Aktie:

1B9



London Stock Exchange Ticker-Symbol Boohoo-Aktie:

BOO



Kurzprofil Boohoo Group PLC:



Boohoo Group PLC (ISIN: JE00BG6L7297, WKN: A1XFBJ, Ticker-Symbol: 1B9, LSE-Ticker: BOO) ist ein Online-Modeunternehmen. Das Unternehmen entwirft, beschafft, vermarktet und verkauft Kleidung, Schuhe, Accessoires und Schönheitsprodukte. Zu seinen Segmenten gehören Boohoo einschließlich BoohooMAN; PrettyLittleThing (PLT); Nasty Gal und andere Marken. Ihr gehören die Marken, darunter boohoo, boohooMAN, PrettyLittleThing, Nasty Gal, MissPap, Karen Millen, Oasis, Warehouse und Coast. (17.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boohoo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boohoo Group PLC (ISIN: JE00BG6L7297, WKN: A1XFBJ, Ticker-Symbol: 1B9, LSE-Ticker: BOO) unter die Lupe.Seit dem Hoch habe die Boohoo-Aktie nun 47% eingebüßt. Der britische Online-Modehändler stehe wegen Presseberichten über miserable Arbeitsbedingungen bei einem Zulieferer am Pranger. Influencer, die wichtig für Boohoos Erfolg seien, hätten den Konzern scharf kritisiert. Laut Credit-Suisse-Analystin Szilvia Bor dürfte Boohoo mit einer Änderung des Geschäftsmodells reagieren. Veränderungen bei der Warenfertigung in Großbritannien dürften allerdings auf Kosten der Gewinne des Online-Modehändlers gehen.Boohoo müsse jetzt schnell handeln, bevor das Image einen nachhaltigen Schaden nehme. Von den Wachstumsraten und den Margen der Vergangenheit werde sich das Unternehmen wahrscheinlich verabschieden müssen. Die Boohoo-Aktie sei kein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)Börsenplätze Boohoo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boohoo-Aktie:2,491 EUR -3,71% (09.07.2020, 22:26)