Und wie hätten die US-Aktienindices auf den lang befürchteten Schritt der FED reagiert? Erleichtert, sie hätten ganz klar positiv reagiert, auch weil es keine "bösen" Überraschungen gegeben habe. Die Unsicherheit, die der Markt wie der Teufel das Weihwasser scheue, sei somit der Gewissheit gewichen, wenngleich es sich ja ohnehin um ein "offenes Geheimnis" gehandelt habe, worauf die Marktteilnehmer gut und lange vorbereitet worden seien. Zudem unterstreiche dieser Schritt auch die positive Sichtweise der FED bezüglich der wirtschaftlichen Lage und schließlich würden die Geldschleusen ohnehin weiterhin weit geöffnet bleiben. Dementsprechend hätten die wichtigsten US-Aktienindices ihre Kursanstiege der letzten Tage weiter fortgesetzt und hätten dabei jeder für sich neue Allzeithöchststände erklommen. Sowohl die Standardwerte als auch die Technologieaktien hätten sich somit weiter im Aufwind befunden, wenngleich am gestrigen Tag die Tech-Werte wieder einmal klar die Nase vorne gehabt hätten.



Auf den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise gestern ganz klar den Rückwärtsgang eingelegt. Belastend habe einerseits gewirkt, dass die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche stärker als erwartet gestiegen seien und andererseits habe US-Präsident Joe Biden sowohl das Erdölkartell OPEC als auch Russland klar aufgefordert, die Ölproduktion auszuweiten. Die Rückgänge sowohl bei der Nordseesorte Brent als auch bei der wichtigen US-Sorte WTI hätten sich im Handelsverlauf immer weiter ausgeweitet, wodurch sich die Preise von den im Oktober erreichten mehrjährigen Höchstständen wieder deutlich entfernt hätten. Auch heute Morgen tendiere das schwarze Gold weiter in Richtung in Süden, wobei der Preis der Sorte Brent aktuell unter USD 82 je Fass liege. Gold sei im gestrigen Umfeld als "sicherer Hafen" ebenfalls kaum gesucht gewesen und habe somit gleichfalls einen Preisrückgang hinnehmen müssen. Aktuell notiere der Preis für die Feinunze Gold rund um USD 1.770. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe gestern ebenfalls nicht glänzen können und notiere aktuell bei unter USD 63.000 im Minus.



Am heutigen Handelstag würden die Investoren ihr Augenmerk aber wieder verstärkt auf die Quartalsergebnisse der Unternehmen richten, wobei vor allem in Europa einige interessante Titel auf der Agenda stünden. Abgesehen von der Berichtssaison stünden aber auch einige interessante Daten wie z.B. Auftragseingänge der Industrie (DE), PMI Dienstleistungen (ES und IT) sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA am Daten-Kalender.



Die asiatischen Märkte könnten offensichtlich von den positiven Vorgaben der Wall Street profitieren und würden sich heute Morgen von ihrer positiven Seite präsentieren. Sowohl die japanischen als auch die chinesischen Indices (Festland und Hongkong) würden im Plus notieren. (04.11.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag stand trotz der auf Hochtouren laufenden US-Berichtssaison ganz im Zeichen des Zinsentscheids der US-Notenbank, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem dieser aber erst nach Börsenschluss der europäischen Märkte veröffentlicht worden sei, hätten sich die Investoren in Europa in nobler Zurückhaltung geübt, wenngleich die Richtung nach oben bei den meisten Indices durchaus gestimmt habe. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei allerdings so gut wie überhaupt nicht vom Fleck gekommen und habe den Handelstag mit einem marginalen Plus von nicht einmal sechs Punkten beendet. Der Abstand zum Allzeithoch auf Schusskursbasis sei aber damit aber auch nur einen Wimpernschlag entfernt. Etwas besser sei der Handelstag beim europäischen Börsenbarometer EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) verlaufen, der immerhin ein Kursplus von 0,3% habe verbuchen können. Unter den großen Länderindices habe vor allem der Handel in Paris für Aufmerksamkeit gesorgt: Zwar habe der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) ebenfalls nur einen ähnlich moderaten Kursanstieg vorweisen können, habe es damit aber das erste Mal seit 21 Jahren geschafft, den Intraday-Rekordhöchststand aus dem Jahr 2000 auf Schlusskursbasis zu übertreffen. Positiver Ausreißer am europäischen Handelsplatz sei aber der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) gewesen, der gestern starke 1,4% habe zulegen können und damit den Handelstag immerhin auf dem höchsten Indexstand seit 2008 habe beenden können.