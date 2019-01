Die Verluste seien weiteren Anzeichen für eine globale konjunkturelle Abkühlung geschuldet gewesen. So seien sowohl aus Europa als auch aus den USA schwächere Einkaufsmanagerindices gemeldet worden. In Japan selbst hätten sich die Daten zur Handelsbilanz verschlechtert, die Bauproduktion sei ebenfalls zurückgegangen. Auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China habe sich bemerkbar gemacht, etwa bei den schwächeren Bestellungen für Kapitalgüter. Die japanische Wirtschaft sei besonders exportabhängig und daher vergleichsweise anfällig für konjunkturelle Trends auch außerhalb des eigenen Wirtschaftsraums.



Die Kursverluste hätten sich quer durch die Bank bemerkbar gemacht. Der E-Commerce-Konzern Rakuten (ISIN: JP3967200001, WKN: 927128, Ticker-Symbol: RAK) beispielsweise habe fast ein Fünftel seines Wertes verloren, der Spielekonsolenhersteller Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) habe 15,4 Prozent abgegeben. Im Automobilsektor seien die Abschläge etwas weniger ausgeprägt gewesen, Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) beispielsweise habe mit einem Minus von 5,9 Prozent noch überdurchschnittlich gut abgeschnitten.



Zu einem Desaster sei der 23 Milliarden US-Dollar schwere Börsengang des Mobilfunkanbieters Softbank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) geraten. Der Debütant sei am ersten Handelstag rund 14 Prozent gefallen, was zum einen an der schwachen Marktverfassung gelegen habe, zum anderen an einem Systemausfall wenige Tage vor der Erstnotiz. Auch die Verbindung mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei hätten negativ zu Buche geschlagen.



Mittlerweile würden sich die Anzeichen für eine globale konjunkturelle Abkühlung mehren. Dementsprechend dürfte die Börse in Japan bis auf Weiteres schwankungsanfällig bleiben. (Ausgabe vom 08.01.2019) (11.01.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Börse in Tokio hat im Berichtszeitraum deutliche Verluste verzeichnet, so die Experten von Union Investment.Die Kurse konnten sich dem globalen Trend nicht entziehen, der Leitindex Nikkei 225-Index (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei um 10,5 Prozent gefallen, der marktbreite Topix-Index (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU) habe im Dezember 10,4 Prozent abgegeben. Beide Börsenbarometer hätten die Kursrückgänge gegen Ende des Berichtsmonats noch eingrenzen können. Nichtsdestotrotz seien japanische Aktien im internationalen Kontext hinter dem Durchschnitt zurückgeblieben: Der MSCI World-Index sei in lokaler Währung um 8,0 Prozent gefallen. Auf Jahressicht betrage das Minus beim Nikkei 225-Index 12,1 Prozent, die Abschläge beim Topix-Index würden sich auf 17,8 Prozent summieren.