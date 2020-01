Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

292,95 EUR -0,03% (27.01.2020, 08:39)



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

289,45 EUR (24.01.2020)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

323,05 USD +0,18% (24.01.2020)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der krisengeschüttelte Flugzeugbauer Boeing könne nach langer Zeit mal wieder eine positive Nachricht verkünden: Der neue Großraumjet 777X habe am Wochenende seinen eigentlich schon für 2019 geplanten Erstflug erfolgreich absolviert. Das Flugzeug sei am Samstag (Ortszeit) auf dem Flugplatz Paine Field in Everett gestartet und nach drei Stunden und 51 Minuten Flug über dem Bundesstaat auf dem Werksgelände gelandet, habe Boeing in Seattle mitgeteilt.Die zweistrahlige 777X, deren Varianten 777-8 und 777-9 sich in Größe und Reichweite unterscheiden würden, sei eine Weiterentwicklung der 777-Baureihe. Die ersten Flugzeuge der 777X-Reihe sollten 2021 ausgeliefert werden. Nach aktuellen Angaben stünden 340 Bestellungen in den Büchern. Großkunden seien neben der Lufthansa und Emirates, Qatar Airways, Etihad, die japanische ANA sowie Cathay Pacific, British Airways und Singapore Airlines.Boeing ächze vor allem unter der Misere um die Baureihe 737 Max. Nach zwei Abstürzen mit zusammen 346 Toten hätten Aufsichtsbehörden in aller Welt im März 2019 ein Flugverbot für den zuvor meistgefragten Typ verhängt. Boeing selbst rechne damit, dass die herbeigesehnte Wiederzulassung noch bis Mitte 2020 auf sich warten lasse. Vorstandschef Dennis sei Muilenburg gefeuert worden, dessen Krisenmanagement für Kritik gesorgt habe.Allerdings würden dem Hersteller noch andere Baustellen zu schaffen machen: So drossele der Konzern ab Ende 2020 vorläufig die Produktion seines Großraumjets 787 "Dreamliner". Zudem sei die erste 777X-Auslieferung nach technischen Problemen auf Anfang des Jahres 2021 verschoben worden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link