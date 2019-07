XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Boeing habe wegen der Flugunfähigkeit der 737 MAX einen Großkunden an Airbus verloren. Auf dem langfristigen Chart könne man sehen, dass nach dem starken Kursanstieg die aktuelle Konsolidierung nachvollziehbar sei. Die Chancen stünden nicht schlecht, dass Boeing die Probleme über kurz oder lang lösen könne. Die Kunden würden zwar abspringen, aber das betreffe nur das Modell 737 MAX. Viele andere Modelle von Boeing würden weiterhin gut laufen. Der Konzern werde profitabel bleiben.Anleger können bei der Boeing-Aktie dabei bleiben und den Stoppkurs bei 290 Euro setzen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.07.2019)Das vollständige Interview mit Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:312,85 EUR -1,09% (08.07.2019, 15:32)