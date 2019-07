XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

333,95 Euro +3,07% (19.07.2019, 17:30)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

333,30 Euro +4,06% (19.07.2019, 17:40)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 374,15 +3,61% (19.07.2019, 17:47)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (19.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Rajeev Lalwani von Morgan Stanley:Aktienanalyst Rajeev Lalwani von der Investmentbank Morgan Stanley rät laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Durch die am Boden bleibenden 737 MAX habe sich bei Boeing eine Belastung von rund 5 Mrd. USD ergeben. Die Analysten von Morgan Stanley nennen derweil drei Gründe, warum die Nachricht unter dem Strich für Boeing Co. positiv sei.Zum einen habe Boeing mitgeteilt, dass die Maschinen dieses Typs im günstigsten Fall den Flugbetrieb wieder Anfang des vierten Quartals aufnehmen könnten. Zum anderen könne das Unternehmen eine weitere Kürzung der Produktionsraten vermeiden. Zudem signalisiere das Produktionsupdate ein Hochfahren auf eine 57er Rate pro Monat in 2020.Analyst Rajeev Lalwani sieht sich in seiner Annahme einer Normalisierung der Geschäfte im Verlauf des kommenden Jahres und 2021 bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: