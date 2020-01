Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Boeing-Aktie sei durch eine wichtige Unterstützung durchgefallen. Die nächste Unterstützung liege bei 300 USD. Einer der Gründe dafür liege darin, dass Boeing neues Geld brauche, man müsse sich einen weiteren Kredit besorgen. Durch das Grounding der 737 MAX entstünden dem Konzern enorme Kosten. Das schlage jetzt voll auf die Bücher durch und werde auch in den kommenden Quartalen gesehen. Es sei nicht abzusehen, wann die Luftaufsichtsbehörden die 737 MAX wieder abheben lassen würden. Wenn sich am Newsflow nichts ändert, dann dürfte die Boeing-Aktie weiter abwärts gehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.01.2020)