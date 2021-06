Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

204,00 EUR +1,37% (29.06.2021, 14:12)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

239,96 USD -3,39% (28.06.2021, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing komme weiterhin nicht richtig in die Gänge. Nach diversen Problemen mit seiner neuen 737 Max und dem "Dreamliner" genannten Langstrecken-Typ 787 gebe es nun einen weiteren Rückschlag beim neuen Langstreckentyp 777X. Der US-Flugzeugbauer müsse noch länger auf eine Zulassung warten.Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) sei weiter unzufrieden mit dem neuen Langstrecken-Großraumtyp Boeing 777-9 und wolle diesen aufgrund mangelnder Datenlage nicht vor Mitte 2023 zulassen. Die FAA bemängle außerdem Software-Probleme.Es gebe zwischenzeitlich auch eine gute Nachricht: FedEx habe vor dem Wochenende bestätigt, eine Kaufoption für 20 weitere Boeing 767 F in Festbestellungen umgewandelt zu haben. Zehn der neuen Fracht-Flugzeuge sollten im Zeitraum 2024/ 2025 ausgeliefert werden, zehn weitere im Folgejahr.Die Verzögerungen bei den Neuentwicklungen würden auch eine Erholung der Corona-gebeutelten Boeing-Geschäfte verzögern. Zudem würde eine weitere Kapitalmaßnahme den Boeing-Kurs nochmals drücken. Zuletzt habe der Dow Jones-Titel die gleitende 50-Tage-Linie bei 239,48 Dollar getestet.DER AKTIONÄR rät Investoren, bei Boeing an der Seitenlinie zu verharren, so der Experte Martin Mrowka. (Analyse vom 29.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link