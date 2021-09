Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

183,58 EUR -0,02% (06.09.2021, 16:25)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

218,17 USD -1,20% (06.09.2021, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (06.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Als hätte der US-Konzern mit seinen Dreamliner-Problemen nicht schon genug Ärger, komme am Montag eine weitere Hiobsbotschaft von einem Kunden: Die irische Fluggesellschaft Ryanair mache bei einem Großauftrag für 737-Max-Flieger einen Rückzieher.Ryanair bestelle bei Boeing vorerst doch keine weiteren Flugzeuge vom Typ 737-Max. Beide Seiten hätten in den vergangenen zehn Monaten Gespräche über einen "großen Folgeauftrag" für die Langversion 737-Max-10 geführt, heiße es seitens Ryanair. Allerdings habe man sich nicht auf einen Preis einigen können. Daher seien beide Seiten übereingekommen, "keine weitere Zeit mit diesen Verhandlungen zu verschwenden". Boeing habe "einen optimistischeren Ausblick auf die Flugzeugpreise als wir", habe Ryanair-Chef Michael O'Leary laut Mitteilung gesagt. Ryanair bezahle jedoch keine hohen Preise für Flugzeuge. In der Branche seien hohe Rabatte auf die Listenpreise üblich - gerade bei wenig gefragten Modellen.Boeing habe wegen der lange geltenden Flugverbote für die 737-Max zudem viele Stornierungen hinnehmen müssen. Ryanair habe hingegen im Dezember eine frühere Bestellung über 135 Maschinen auf 210 Exemplare der Max-Version 737-8200 aufgestockt.Die abgebrochenen Verhandlungen um den Ryanair-Auftrag und die weiteren Verzögerungen beim 'Dreamliner' würden auf der Boeing-Aktie lasten. Auch charttechnisch trübe sich das Bild ein. Kürzlich habe die gleitende 50-Tage-Linie den GD200 von oben geschnitten. Diesem Chartsignal ("Todeskreuz") würden oft weitere Verluste folgen. Der europäische Rivale Airbus dürfte derweil weiter profitieren, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link